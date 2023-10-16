Зампред правительства Рязанской области принял участие в форуме «Региональный инвестиционный стандарт – 2023»

Делегация Рязанской области во главе с зампредом правительства Артемом Никитиным приняла участие в форуме «Региональный инвестиционный стандарт – 2023», который прошел в Нижнем Новгороде.
Участники форума обсудили стратегии формирования инвестклимата в российских регионах и их опыт по внедрению на своих территориях стандарта по работе с инвесторами.
Артем Никитин проинформировал участников форума, что Рязанская область не только одной из первых три года назад успешно подтвердила требования РИС 2.0, но и сформировала уникальный опыт, отмеченный на федеральном уровне.
Никитин подчеркнул, что в 2023 году регион готовится в третий раз подтвердить элементы Регинвестстандарта 2.0: