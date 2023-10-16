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Зампред правительства Рязанской области принял участие в форуме «Региональный инвестиционный стандарт – 2023»

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Фото: правительство Рязанской области

Делегация Рязанской области во главе с зампредом правительства Артемом Никитиным приняла участие в форуме «Региональный инвестиционный стандарт – 2023», который прошел в Нижнем Новгороде.

Участники форума обсудили стратегии формирования инвестклимата в российских регионах и их опыт по внедрению на своих территориях стандарта по работе с инвесторами.

Артем Никитин проинформировал участников форума, что Рязанская область не только одной из первых три года назад успешно подтвердила требования РИС 2.0, но и сформировала уникальный опыт, отмеченный на федеральном уровне.

Наша практика по созданию инвестдекларации была признана одной из лучших, как и разработанный инвестиционный маркетплейс, который в качестве образца взяли на вооружение в целом ряде субъектов,

– передает слова зампреда пресс-служба правительства Рязанской области.

Никитин подчеркнул, что в 2023 году регион готовится в третий раз подтвердить элементы Регинвестстандарта 2.0:

Объявленный на форуме приоритет – укрепление горизонтальных связей между всеми задействованными в работе с инвесторами ведомствами и организациями. В нашем случае – это комитет инвестиций и туризма, Корпорация развития, ресурсные организации, органы местного самоуправления и корпус муниципальных инвеступолномоченных.

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