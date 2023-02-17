Зампред правительства Рязанской области Артёмов прокомментировали поставки фальсификата в учреждения соцсферы

Заместитель председателя правительства Рязанской области Виталий Артёмов прокомментировал прокомментировали поставки фальсификата в учреждения соцсферы региона. Комментарий он опубликовал на своей странице ВКонтакте.
Артёмов обратил внимание на случай поставки в Рязанскую ОКБ, о котором 7info писало ранее. По словам чиновника, контроль за качеством продукции для соцсферы усилен, а недобросовестных поставщиков ждёт серьёзное наказание.
Зампред правительства также обратился к предпринимателям, участвующим в поставкам с просьбой строже подходит к своим обязанностям.
Подписывайтесь на нас: Новости, ЯндексДзен, Telegram