Зампред правительства Рязанской области Артёмов прокомментировали поставки фальсификата в учреждения соцсферы

Заместитель председателя правительства Рязанской области Виталий Артёмов прокомментировал прокомментировали поставки фальсификата в учреждения соцсферы региона. Комментарий он опубликовал на своей странице ВКонтакте.

Артёмов обратил внимание на случай поставки в Рязанскую ОКБ, о котором 7info писало ранее. По словам чиновника, контроль за качеством продукции для соцсферы усилен, а недобросовестных поставщиков ждёт серьёзное наказание.

– Это первая за долгое время, но скорее всего не последняя такая история. Проблема поставок некачественных продуктов в учреждения соцсферы стоит остро. Лаборатория ГУ ветеринарии выявляет нарушения практически в каждой четвертой исследуемой пробе. В случае с ОКБ, поставщик в полном объеме заменил поставленные продукты на качественные, – заявил Артёмов.

Зампред правительства также обратился к предпринимателям, участвующим в поставкам с просьбой строже подходит к своим обязанностям.