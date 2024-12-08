Зампред по ЖКХ Халиков посетил Касимов и дал ряд поручений

В субботу, 7 декабря, с рабочей поездкой Касимов посетил заместитель председателя правительства Рязанской области Рустам Халиков. Как рассказал глава администрации Касимовского округа Иван Бахилов у себя в соцсетях, были затронуты важные и актуальные вопросы по жилищно-коммунальному хозяйству нашего округа.
Бахилов отмечает, что по итогам поездки зампредом правительства были даны поручения, касающиеся осмотренных объектов.
Павел Малков прокомментировал в ходе заседания регионального правительства развитие спортивной отрасли в регионе, в том числе в рамках федерального проекта «Спорт-норма жизни» национального проекта «Демография».