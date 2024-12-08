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Зампред по ЖКХ Халиков посетил Касимов и дал ряд поручений

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Валерия Мединская

В субботу, 7 декабря, с рабочей поездкой Касимов посетил заместитель председателя правительства Рязанской области Рустам Халиков. Как рассказал глава администрации Касимовского округа Иван Бахилов у себя в соцсетях, были затронуты важные и актуальные вопросы по жилищно-коммунальному хозяйству нашего округа.

— Осмотрели очистные сооружения посёлка Крутоярский и города Касимов, место строительства блочно-модульной газовой котельной в мкр. Приокский, объекты города Касимов, на которых осуществляется капитальный ремонт. Также произвели проверку выполненных работ по благоустройству территории у первого корпуса Торговых рядов, спуска к улице Набережная по программе формирования комфортной городской среды, — говорится в сообщении.

Бахилов отмечает, что по итогам поездки зампредом правительства были даны поручения, касающиеся осмотренных объектов.

Зампред по ЖКХ Халиков посетил Касимов и дал ряд поручений
Зампред по ЖКХ Халиков посетил Касимов и дал ряд поручений
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