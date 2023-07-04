Вторник, 4 июля, 2023
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Зампред Юлия Швакова потребовала сократить долги по зарплате

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Юлия Швакова, фото: vk.com/shvakovaya

Заместитель председателя правительства Рязанской области Юлия Швакова потребовала исправить ситуацию с долгами по зарплате. Соответствующий пост чиновница разместила ВКонтакте.

Вопрос сокращения задолженности обсудили на заседании комиссии по противодействию теневой занятости и легализации трудовых отношений, ликвидации задолженности по выплате зарплаты.

По словам Шваковой, некоторые работодатели-должники имеют объективные причины — сокращение производства, снижение прибыли из-за санкций. Власти оказывают подобным компаниям помощь, предприятия начинают выходить из кризиса.

Ещё одна проблема: скрытые формы оплаты труда, так называемые, зарплаты в конвертах. Правительство Рязанской области ведёт борьбу. В 2022 году, первом квартале текущего года легализовано 6,9 тысяч работников предприятий.

Швакова отметила, что основной способ борьбы с теневыми доходами — информирование работников, так как число проверок для снижения нагрузки на бизнес снижено. Но в сферах, где неофициальное трудоустройство опасно, — транспорт, строительство — принимаются жёсткие меры в рамках закона.

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