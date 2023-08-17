Четверг, 17 августа, 2023
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Зампред Юлия Швакова назвала экономику региона «устойчивой»

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Фото: правительство Рязанской области

Зампред Юлия Швакова выступила с публичным докладом, в котором рассказала о текущем положении рязанской экономики.

С представителями экспертного сообщества, общественных организаций и советов, СМИ и депутатами Юлия Швакова обсудила важные для региона вопросы: экономическое развитие, господдержку промышленности, малого и среднего бизнеса, экспортеров, решение проблем с кадрами на предприятиях, имущественные и земельные отношения, систему оказания госуслуг через МФЦ, а также вывоз мусора в населенных пунктах и взаимодействие с управляющими компаниями.

Юлия Швакова отметила, что экономика Рязанской области оказалась достаточно устойчивой к условиям санкциям. Так, зампред заявила об увеличении валового регионального продукта, восстановлении показателей спроса, роста кредитного портфеля и экспорта.

У Рязанской области есть масса нереализованных резервов. Потенциал используется не полностью, в том числе логистические возможности, возможности широкого спектра мер стимулирования, предусмотренных на федеральном и региональном уровне. Недостаточно эффективно выстроена система управления,

— передает слова зампреда пресс-служба правительства.

На этом фоне Швакова обозначила главные задачи: привлечение ресурсов в регион, поддержка эффективных предприятий, создание и развитие инновационной инфраструктуры и кардинальное изменение подходов в управлении проектами. В приоритетах – максимальная поддержка высокотехнологичного бизнеса, предпринимательства, экспорта, развитие инновационной инфраструктуры, отрасли БАС и продвижение продукции местных производителей на рынке.

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