Пятница, 29 сентября, 2023
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Зампред Александр Шаститко рассказал, как в регионе будут решать проблему бездомных животных

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Изображение от Freepik

Проблема бездомных животных была затронута во время публичного доклада зампреда правительства в «Точке кипения» 28 сентября.

Александр Шаститко отметил, что проблема решается комплексно. Работа будет включать создание приютов, ограничение разведения животных, их стерилизацию, а также просветительскую деятельность с населением.

В регионе построят приют для бездомных животных. Сейчас документация по его проекту проходит госэкспертизу, определяется подрядчик.

Также на публичном обсуждении находится проект постановления «О дополнительных требованиях к содержанию домашних животных», сообщает сайт правительства Рязанской области.

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