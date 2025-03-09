«Замолчи»: Маск унизил главу польского МИД в споре об Украине и Starlink

Глава SpaceX Илон Маск отчитал главу МИД Польши Радослава Сикорского в соцсети X во время спора о предоставлении Украине доступу к Starlink.

Сначала американский предприниматель написал, что отключение Starlink приведет к обрушению фронта для ВСУ.

Польский диплома ответил на это, что Варшава платит за Starlink 50 миллионов долларов в год. Также он пообещал найти замену услугам SpaceX, если компания окажется «ненадежным поставщиком».

«Замолчи, маленький человек. Вы платите лишь маленькую часть стоимости. И замены Starlink нет», – подчеркнул Маск. Реклама

Госсекретарь США Рубио вступился за бизнесмена, отметив, что без Starlink российская армия уже стояла бы на границе с Польшей.