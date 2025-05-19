Замминистра транспорта Рязанской области Ерёмин вышел на пенсию

16 мая заместитель министра транспорта Рязанской области Валерий Ерёмин вышел на пенсию. Об этом сообщила пресс-служба Минтранса.
В министерстве Ерёмин работал с 2008 года. Там свою трудовую деятельность он начал с должности начальника отдела автотранспорта и городского электротранспорта. Затем был переведён на должность заместителя министра.
За годы работы Валерий Владимирович был удостоен различных наград. Среди них — почётная грамота Минтранса РФ, почётный знак «За заслуги перед Рязанской областью».
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