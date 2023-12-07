Замминистра науки и высшего образования РФ посетил два рязанских вуза

Замминистра науки и высшего образования РФ Дмитрий Афанасьев в среду, 6 декабря, посетил два рязанских вуза.

Афанасьев ознакомился с работой РГРТУ имени В.Ф. Уткина и РГУ имени С.А. Есенина, сообщает пресс-служба регионального правительства.

В РГГУ замминистра осмотрел лабораторные базы, оборудование и изучил научные разработки вуза. На встрече с ректором Михаилом Чиркиным и министром образования Рязанской области Ольгой Щетинкиной Афанасьев обсудил вопросы межвузовского взаимодействия, совершенствование учебных программ, поддержку одаренных детей, развитие актуальных направлений подготовки по востребованным специальностям.

В РГУ замминистра и губернатор Рязанской области Павел Малков провели совещание с ректоратом вуза, на котором обсуждались вопросы развития кадрового потенциала и эффективного трудоустройства молодых специалистов, изменения образовательной системы, структуры подготовки кадров.

Афанасьев отметил, что Рязанская область – регион огромного потенциала и больших планов.

Есть задача эффективного трудоустройства, она включает качественное образование, углубленную практическую подготовку, взаимодействие с работодателем и вовлечение студентов с возможно ранней ступени в решение реальных практических задач, – сказал замминистра.

Павел Малков подчеркнул, что на фоне активного развития региональной экономики требуется серьезная перестройка именно под те потребности, которые есть у предприятий.

Образование – это один из приоритетов. Наша задача – участвовать во всех федеральных программах и проектах, использовать для развития региона все возможности, которые только появляются, – подчеркнул глава региона.