Замглавы мэрии Рязани Ясинский оценил пожарную безопасность в Солотче 

Заместитель главы администрации Рязани Борис Ясинский оценил соблюдение требований пожарной безопасности в посёлке Солотча, сообщает пресс-служба мэрии.

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В выездном совещании 28 апреля также приняли участие представители Минприроды, структурных подразделений мэрии, регионального МЧС, ГБУ РО «Пожлес».

Комиссия объехала Солотчу, осмотрела примыкающие к лесу строения, оценила соответствие требованиям пожарной безопасности. Участники обсудили пожароопасный сезон, лесные пожары и меры их предупреждения.

После совещания было принято решение подготовить список необходимых мероприятий для обеспечения соблюдений требований по пожарной безопасности. Например, убрать сухостой и валежник на участках лесов, граничащих с жилыми домами.