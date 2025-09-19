Пятница, 19 сентября, 2025
Новости Касимова

Заместитель руководителя следственного управления провел прием граждан в Касимовском районе 

Алексей Самохин

Заместитель руководителя следственного управления СК России по Рязанской области Алексей Медведков провел личный прием граждан в Касимовском межрайонном следственном отделе. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. 

На личный прием пришли 5 жителей округа. Вопросы граждан касались мер социальной поддержки участников специальной военной операции и детей-сирот, возможности прохождения военно-врачебной комиссии после получения ранения в зоне специальной военной операции, порядка оформления необходимых документов, а также благоустройства общественных территорий.

Всем гражданам даны подробные разъяснения по существу их вопросов, ряд обращений принят к рассмотрению.

По результатам личного приема Алексей Медведков дал ряд поручений руководителям подразделений следственного управления, исполнение которых поставлено в следственном управлении на контроль.

