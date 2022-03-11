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Пятница, 11 марта, 2022

Заместитель прокурора Рязанской области приехал на фабрику «Рязаньвест»

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Заместитель прокурора Рязанской области приехал на фабрику «Рязаньвест»

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10 марта первый зампред прокурора Рязанской области Никита Зубко провёл личный приём работников обувной фабрики «Рязаньвест». Об этом сообщила пресс-служба надзорного органа.

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В приёме граждан также приняли участие прокурор Советского района Александр Голованов и сотрудники аппарата прокуратуры. Работники фабрики обратились к ним с жалобами на состояние дороги, прилегающей к производственным цехам, на действия сотрудников газовой службы, на неисполнение условий договора на производство ремонтных работ, бездействие органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, управляющих компаний.

По результатам работы от граждан были приняты письменные обращения.

Напомним, обувная фабрика «Рязаньвест» образована на базе Рязанской обувной фабрики «Победа Октября». В этом году ей исполняется 100 лет. Сейчас на фабрике «Рязаньвест» трудятся 190 человек.

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