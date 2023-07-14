Заместитель председателя Рязанской областной Думы поздравил выпускников РГУ с окончанием университета

Сегодня, 14 июля, на территории Рязанского Кремля, у памятника С.А. Есенину, состоялась торжественная церемония вручения дипломов Рязанского государственного университета, в которой принял участие заместитель председателя Рязанской областной Думы.

Документы о высшем образовании получили 505 студентов, 140 из которых окончили университет с отличием. В этом году РГУ – единственный ВУЗ в регионе – участник проекта «Центр компетенций» на платформе «Россия – страна возможностей»: 106 выпускников дополнительно к диплому о высшем образовании получили паспорт универсальных компетенций, который могут предъявлять при поступлении в магистратуру или при трудоустройстве.

С поздравительным словом в адрес ВУЗа и его выпускников обратился заместитель председателя Рязанской областной Думы Николай Макариков:

На протяжении нескольких лет в стенах РГУ вы получали знания, влюблялись, дружили, вместе огорчались промахам и радовались победам, а главное – учились принимать решения и нести за них ответственность. Хотелось бы выразить благодарность профессорско-преподавательскому составу ВУЗа за подготовку настоящих специалистов и попросить выпускников не прерывать связь с ними. Приходите, советуйтесь со своими преподавателями, они вам всегда помогут и подскажут. Удачи, в добрый путь!

Исполняющий обязанности ректора РГУ имени С.А. Есенина Игорь Мурог поздравил выпускников, преподавателей и родителей, выразил слова благодарности руководству региона и города, Рязанской епархии за поддержку ВУЗа.

Для выпускников, их родителей и гостей церемонии выступили барабанщицы Академии права и управления Федеральной службы исполнения наказаний, духовный оркестр Рязанского гвардейского воздушно-десантного училища имени генерала армии В. Ф. Маргелова. Студия эстрадного вокала «L-KIDS» и вокальная студия РГУ имени С.А. Есенина исполнили песню «Миллион голосов». Работали фотозоны, а также кафе и полевая кухня – все желающие могли отведать «Кашу от Есенина».