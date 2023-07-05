Заместитель председателя Рязанской областной Думы Николай Макариков поздравил Рязанскую торгово-промышленную палату с юбилеем

Заместитель председателя Рязанской областной Думы Николай Макариков принял участие в торжественном мероприятии в честь юбилея Торгово-промышленной палаты области.

6 июля в Рязанском театре драмы прошло торжественное мероприятие, посвященное 30-летнему юбилею областной Торгово-промышленной палаты. В мероприятии приняли участие представители областной и городской власти, бизнес-сообщества. В фойе театра была организована выставка, на которой свою продукцию представили ведущие рязанские предприятия и организации.

Президент Торгово-промышленной палаты Рязанской области Татьяна Гусева отметила, что Рязанская палата – одна из самых крупных и авторитетных организаций региона, объединяющая более 900 предприятий и индивидуальных предпринимателей. По словам Гусевой, за годы своей работы ТПП организовала сотни бизнес встреч с российскими и иностранными предпринимателями, провела более 300 выставок в Рязани и других городах России.

От имени депутатов Рязанской областной Думы всех собравшихся с праздником поздравил заместитель председателя Николай Макариков.

– Рязанская Торгово-промышленная Палата активно способствует формированию благоприятного предпринимательского климата в регионе, является автором множества инициатив и начинаний. Сотрудничество с ТПП позволяет выстраивать конструктивный диалог с бизнесом и вырабатывать предложения, направленные на укрепление делового партнерства, – подчеркнул заместитель главы регионального парламента. – От всей души желаю всем крепкого здоровья, благополучия, реализации новых планов и процветания.

В рамках мероприятия представителям Торгово-промышленной палаты были вручены награды Рязанской областной Думы.