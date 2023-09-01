Заместитель председателя областной Думы Николай Макариков поздравил с Днем знаний курсантов университета МВД России

1 сентября в Рязанском филиале Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя прошла торжественная церемония, посвященная Дню знаний и присвоению специального звания «младший лейтенант полиции».
Погоны получили 36 слушателей 5 курса.
С началом нового учебного года всех присутствующих поздравил заместитель председателя регионального парламента Николай Макариков:
От имени председателя Рязанской областной Думы за задержание опасного преступника, достижение высоких результатов в профессиональной деятельности и заслуги по обеспечению общественного порядка Николай Макариков вручил ценный подарок старшему преподавателю кафедры физической подготовки, подполковнику полиции Андрею Вяткину.
По традиции от выпускного курса первокурсникам был передан символический ключ знаний. Праздничная церемония, посвященная 1 сентября, завершилась торжественным маршем, после чего слушатели 5 курса университета посадили деревья на Аллее выпускников, сообщает пресс-служба Рязоблдумы.