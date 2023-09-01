Заместитель председателя областной Думы Николай Макариков поздравил с Днем знаний курсантов университета МВД России

Став курсантами университета МВД, вы сделали первый шаг к освоению очень сложной, но вместе с тем, необходимой и благородной профессии сотрудника органов внутренних дел. Желаю вам с честью нести высокое звание курсанта Рязанского филиала Московского университета МВД России. Успехов в учебе, ребята, и всего вам самого доброго!