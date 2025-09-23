Замеченный над Одессой необычный беспилотник — предвестник мощнейшего удара по городу

Жители Одессы сообщают о появлении над городом необычного беспилотника, который ранее в небе не замечали. Эксперты предполагают, что это мог быть дрон БМ-35/«Италмас», пишет aif.ru.

В местных соцсетях Одессы отмечают, что если город атакуют привычные «Герани», можно спать спокойно, так как главную опасность представляют не беспилотники, а работа местных ПВО. Сегодня ночью жители Одессы были напуганы жуткой стрельбой — это ПВО пытались сбить неизвестный летающий объект, который кружил над городом.

Эксперты телеграм-канала «Хроника Гераней» предполагают, что над городом летал беспилотник «Италмас», производимый компанией Zala.

По словам военного эксперта Александра Ивановского, «Италмас» — это ударный дрон, который занимает нишу между «Кубом» и «Геранью». При этом БМ-35 — разведывательный дрон с отличной видеоаппаратурой, который трудно сбить.

Эксперт считает, что появление дронов-разведчиков обычно предвещает скорый мощный удар. Приоритетной целью могут стать морские порты Одесской области, куда доставляются военные грузы для ВСУ.

По предварительной информации, сегодня ночью были атакованы военные объекты в городе Татарбунары, а также сообщается о взрывах в Сумах, Полтаве и на территориях Донбасса, оккупированных киевским режимом.