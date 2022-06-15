Законопроекты об усилении ответственности за опасное вождение приняты в первом чтении

Государственная Дума приняла поправки в КоАП, УК и УПК, – сообщается на сайте нижней палаты парламента. Изменения разработала рабочая группа под руководством Ирины Яровой по поручению спикера Госдумы Вячеслава Володина.

Предлагается ужесточить наказание для лиц, повторно управляющих транспортным средством, будучи лишёнными водительских прав. Штраф может составить от 50 тысяч до 100 тысяч рублей.

В случаях, когда меры административной ответственности, назначенные судом дважды после лишения прав на управление, не останавливают правонарушителя, предусмотрена уголовная ответственность. Срок лишения свободы составит до года, а для рецидивистов – до двух лет, – пояснил Вячеслав Володин.

Уголовная ответственность наступит и за вождение без прав, если человек сел за руль в состоянии опьянения, выехал на встречную полосу или превысил скорость.

К злостным нарушителям, привлекаемым по уголовной статье, дополнительно предлагается ввести конфискацию транспортного средства на основании обвинительного приговора, – уточнил председатель Госдумы.

Более трети ДТП совершается по вине лиц, которые не должны были выезжать на дорогу. Сейчас закон фактически позволяет человеку садиться за руль, уже будучи лишённым права управления, – сообщил Вячеслав Володин.

Спикер нижней палаты рассчитывает, что принятое решение позволит защитить жизнь и здоровье граждан.