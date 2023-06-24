«Законно и обоснованно». Генпрокуратура РФ прокомментировала возбуждение уголовного дела на Пригожина

Генпрокуратура РФ прокомментировала информацию о возбуждении уголовного дела после заявлений, исходящих от лица основателя ЧВК «Вагнео» Евгения Пригожина. Информация опубликована в официальном telegram-канале ведомства.
Следственным управлением ФСБ России 23 июня 2023 года законно и обоснованно возбуждено уголовное дело в отношении Пригожина по статье 279 Уголовного кодекса Российской Федерации по факту организации вооруженного мятежа.
В ведомстве заявили: действиям основателя ЧВК «Вагнер» дадут правовую оценку.
За организацию вооружённого мятежа предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 20 лет.