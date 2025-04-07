Закончился прием на заявок на участие в программе «ГЕРОИ62»

Член общественного совета «Герои62» Ольга Маскаева прокомментировала ход программы. Она отметила, что «ГЕРОИ62» – важный проект для ветеранов и участников спецоперации.

Цель региональной программы – помочь героям СВО получить навыки и знания, необходимые на управленческих должностях в мирной жизни.

По мнению секретаря проекта, руководителя регионального отделения фонда «Защитники Отечества» Ольги Маскаевой, программа уже показала свою востребованность и набирает обороты. Сейчас закончился приём заявок для участия во втором потоке. Далее последует отбор. Каждый участник – как из первого, так и из второго потоков – получит наставника из числа членов правительства и пройдёт обучение. Итогом прохождения программы станет возможность трудоустройства в госорганизации.