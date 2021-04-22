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Четверг, 22 апреля, 2021
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Заключён под стражу житель Рязани, который поджёг свою сожительницу

7info7
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Заключён под стражу рязанец, который облил горючим веществом и поджёг свою сожительницу. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Рязанской области.

36-летнего рязанца обвиняют в причинении тяжкого вреда здоровью сожительнице, повлекшем по неосторожности её смерть. Ссора между ним и рязанкой произошла 22 августа 2020 года. В ходе неё нетрезвый мужчина облил женщину горючей жидкостью и поджёг.

Потерпевшая получила ожоги туловища и рук 3 степени. Было повреждено 35% поверхности тела. Несколько месяцев женщина скрывала произошедшее и пыталась лечиться самостоятельно. После ухудшения самочувствия она обратилась к медикам.

1 февраля 2021 года рязанка была доставлена в ОКБ, однако спасти её не удалось. 29 марта 2021 года женщина скончалась от полученных ожогов, — говорится в сообщении.

Сожитель женщины признал свою вину и подробно рассказал о всех обстоятельствах произошедшего.

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