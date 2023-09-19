Заключившие в 2023 году военный контракт астраханцы получат деньги

Жители Астраханской области, заключившие военный контракт, получат выплаты. Соответствующий законопроект внёс в областную Думу губернатор Игорь Бабушкин.

Выплаты положены лицам, заключившим контракт с 1 марта до 31 декабря текущего года. Контрактники, подписавшие документ до 1 июня, получат 75 тысяч рублей, позже — 150 тысяч рублей.

Также 150 тысяч рублей получат контрактники, поступившие на службу в именное воинское подразделение, определённое правительством региона. В этом случае срок заключения контракта не важен.

Соответствующая информация появилась на сайте облдумы.