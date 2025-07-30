Закладка храма преподобных Александра Пересвета и Андрея Осляби совершена в Рязанском районе

Совершена закладка храма преподобных Александра Пересвета и Андрея Осляби в деревне Хирино. Об этом сообщает Рязанская епархия.

Храм в честь преподобных Александра Пересвета и Андрея Осляби будет возводиться в деревне Хирино Рязанского района. В день памяти равноапостольного князя Владимира и празднования Крещения Руси, 28 июля, митрополит Рязанский и Михайловский Марк торжественно совершил закладку храма на территории населенного пункта.

Как сказал архипастырь, само посвящение храма является наставлением и примером для людей. Пересвет и Ослябя – два инока, воины духовные, которые были посланы преподобным Сергием Радонежским в помощь профессиональным воинам, и два этих богатыря духа первыми вступили в бой. Их сила духа способствовала тому, чтобы русское воинство одержало победу силой оружия. И об этом владыка призвал не забывать – во главе угла должна быть сила духа, и уже потом – сила оружия. Митрополит Марк также напомнил о значении празднуемого в этот же день Крещения Руси, благодаря которому разрозненные славянские племена стали сплоченным народом, объединенным верой во Христа, а Русь – единым государством.

Владыка поблагодарил всех тех, кто принимает участие в возведении будущего храма, и озвучил текст закладной грамоты: «Закладная грамота во славу Святой, Единосущной, Животворящей и Нераздельной Троицы основася храм сей в честь и память преподобных Александра Пересвета и Андрея Осляби Радонежских деревни Хирино Рязанского района при Святейшем Патриархе Московском и всея Руси Кирилле при Святительстве Высокопреосвященнейшего Марка, митрополита Рязанского и Михайловского в лето от сотворения мира 7533, от Рождества по плоти Бога Слова 2025 года июля месяца 28 дня».