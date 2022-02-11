Заказавшая парню семью девочка рассказала, как он убивал ее родных

В ходе следственного эксперимента в селе Юрьевка Омской области 14-летняя школьница подробно рассказала, как ее парень расправился с ее семьей, сообщает РЕН ТВ.

Трагедия произошла утром 22 января. По предварительной версии 17-летний подросток убил ножом 38-летнего отчима подруги, ее 36-летнюю мать, а также 10-летнюю сестру-инвалида. Изначально сообщалось, что семью убил неизвестный, который якобы проник в дом.

По версии следствия, девочка подговорила парня убить родственников, заявив о приставаниях мужчины к ней, а младшую сестру лишили жизни, так как не хотела за ней ухаживать.

Реклама

Она пояснила, что встретила юношу у калитки, и он сразу показал ей нож.

«Он у меня спросил: «Ты готова?» Я промолчала. Он сказал, что ты будешь смотреть на это», – пояснила девочка.

Находясь в комнате с братом и сестрой, школьница слышала, как подросток наносит удары ножом в спальне родителей. Вскоре началась схватка между ним и отчимом, после чего девочка выбежала из дома на улицу. Услышав шум в коридоре, она решила вернуться обратно в дом.

«Когда я подошла к двери, я увидела, что там лежала моя мама. У нее была кровь», – рассказала дочь.

Также она увидела тело сестры и отнесла на кухню спавшего младшего брата. Некоторое время спустя убийца помыл руки и потребовал, чтобы девочка пошла к соседка и сказала, что к ним в дом «забежал какой-то мужик и всех убил». Наконец, она разбудила брата, укутала его в окровавленный плед и вышла с ним из дома.

Школьница утверждает, что не видела, как молодой человек наносил удары ножом ее домочадцам. Однако после случившегося он был весь в крови. Их арестовали на два месяца.