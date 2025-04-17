Захарова после удара по Сумам припомнила Зеленскому слова, что он «не лох»

Официальный представитель МИД Мария Захарова на брифинге, комментируя произошедшее в Сумах, вспомнила слова Владимира Зеленского о том, что он «не лох», пишет РИА Новости.

Дипломат отметила, что под давлением фактов он уволил главу Сумской военной администрации Владимира Артюха, чем подтвердил выдвинутые против него обвинения. По ее мнению, Зеленский попытался так переложить на чиновника ответственность за военное преступление против собственных граждан.

«Я напомню Зеленскому его же, Зеленского, слова. Как он сказал пару лет назад? Что он не лох, Зеленский? А раз так, то ответственность на нем, безусловно, на нем», — отметила Захарова.

В 2019 году Зеленский прибыл в село Золотое, где устроил в перепалку с одним из украинских военных: «Послушай, я — президент этой страны, мне 42-й год, я же не лох. Я тебе пришел и сказал: оружие убери».

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Захарова добавила в украинском сегменте интернета множатся некрологи военных, убитых ударом по месту проведения совещания командного состава ВСУ.

Как сообщило Минобороны, ВС России 14 апреля нанесли удар двумя ракетами «Искандер-М» по месту проведения совещания командного состава оперативно-тактической группы «Северск».

Ведомство уточнило, что погибли более шестидесяти военнослужащих ВСУ. По данным министерства, Киев использовал украинское население в качестве живого щита.