Мария Захарова: А вы точно являетесь коллегами друг другу внутри Евросоюза?

Алексей Самохин
Мария Захарова, фото: t.me/MariaVladimirovnaZakharova

Официальный представитель МИД России Мария Захарова высказалась о ситуациями с атаками ВСУ по нефтепроводу «Дружба». Пост опубликован в её телеграм-канале.

«В ночь на 22 августа укротеррористы вновь атаковали нефтепровод «Дружба» — на этот раз дронами и ракетами. В результате была временно прервана поставка нефти в Венгрию и Словакию. 

Примечательно, что в данном контексте украинские СМИ тиражируют позицию Еврокомиссии, которая в ответ на запрос информировала, что в Брюсселе «не усматривают опасности» для ЕС от прекращения поставок нефти в Венгрию и Словакию. 

Хочется спросить: «А вы точно являетесь коллегами друг другу внутри Евросоюза?». Получается, вы уже дружите против своих собственных членов?

Нельзя исключать, что в условиях острого противостояния есовского большинства с Будапештом и Братиславой такой подход действительно мог возобладать у евробюрократов. 

Если упомянутый сигнал в действительности имел место, то в таком случае он представляет собой не что иное, как фактическую «индульгенцию» киевскому режиму на продолжение террористических атак против жизненно важной для двух стран Евросоюза энергетической инфраструктуры».

Происшествия

Наркозакладчику из Рязани, задержанному в Касимове, грозит 20 лет колонии

Во время личного досмотра в рюкзаке задержанного полицейские обнаружили два больших контейнера, в которых лежали 48 свёртков.
Новости России

В Киеве уничтожена «гордость Зеленского»: эксперт рассказал о новой тактике ударов ВС РФ

В ночь на 28 августа российские ВКС нанесли массированный комбинированный удар по военным объектам в 12 областях Украины.
Происшествия

Ночная угроза атаки БПЛА объявлена в Рязанской области

Сообщение с предупреждением пришло на мобильные телефоны рязанцев в 23:18. 
Погода

Рязанцам пообещали июльскую погоду и аномальное тепло

Лето не хочет уходить: как сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, до конца августа почти на всей территории страны будет держаться аномально тёплая погода.
Общество

Александра Трусова поделилась снимками с фотосессии с сыном Михаилом

Известные фигуристы Александра Трусова и Макар Игнатов решили назвать своего сына Михаил.

Новости России

Сергей Зверев потерял второго племянника в СВО и отказался от выступлений — «МК»

Как рассказали в окружении артиста, Сергей очень переживает и постоянно поддерживает связь с родственниками, которые живут на Байкале.
Общество

Губернатор Малков рассказал о строительстве школ и детсадов в Рязани

По словам губернатора, микрорайон Мервино сейчас активно развивается, а вместе с ним — и социальная инфраструктура. В этом районе запланировано строительство нескольких объектов.
Общество

В понедельник в Рязани и области не будут продавать алкоголь

Ограничения вводятся в соответствии с Законом Рязанской области № 98-ОЗ «Об отдельных вопросах регулирования розничной продажи алкогольной продукции на территории Рязанской области».
Транспорт и дороги

Стартовал ремонт автодороги Ряжск – Касимов – Нижний Новгород

Ремонтный участок проходит мимо населенных пунктов Токарево и Сорокино и соединяет Касимовский муниципальный округ с Шиловским районом. 
Новости России

«Оскорбляют чувства»: в Госдуму обратились с необычной инициативой о секс-шопах

По мнению общественников, продажа таких предметов, как секс-игрушки с символикой различных религий, является «грубым неуважением к Богу и святыням».
Новости России

Эксперт назвал четыре слова, которые не стоит говорить во время разговора по телефону с незнакомцем

Мошенники могут записать их, чтобы потом использовать для создания дипфейков или голосовых сообщений.
Происшествия

Следователи проверяют информацию о нападении собаки на девочку в Скопине

По информации, которая распространилась в сети, бездомное животное напало на ребёнка и причинило ему травмы.
Транспорт и дороги

В Рязани отменят маршрут до Орешка и остановку у «Ленты» в Борках

С 1 сентября прекращается движение автобусов по маршруту №25 «пл. Свободы - озеро Ореховое». Это связано с завершением пляжного сезона и закрытием городского пляжа на Ореховом озере.