Официальный представитель МИД России Мария Захарова высказалась о ситуациями с атаками ВСУ по нефтепроводу «Дружба». Пост опубликован в её телеграм-канале.

«В ночь на 22 августа укротеррористы вновь атаковали нефтепровод «Дружба» — на этот раз дронами и ракетами. В результате была временно прервана поставка нефти в Венгрию и Словакию.

Примечательно, что в данном контексте украинские СМИ тиражируют позицию Еврокомиссии, которая в ответ на запрос информировала, что в Брюсселе «не усматривают опасности» для ЕС от прекращения поставок нефти в Венгрию и Словакию.

Хочется спросить: «А вы точно являетесь коллегами друг другу внутри Евросоюза?». Получается, вы уже дружите против своих собственных членов?

Нельзя исключать, что в условиях острого противостояния есовского большинства с Будапештом и Братиславой такой подход действительно мог возобладать у евробюрократов.

Если упомянутый сигнал в действительности имел место, то в таком случае он представляет собой не что иное, как фактическую «индульгенцию» киевскому режиму на продолжение террористических атак против жизненно важной для двух стран Евросоюза энергетической инфраструктуры».