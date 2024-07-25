Четверг, 25 июля, 2024

Захар Прилепин рассказал о знакомстве с Владиславом «Струной» Головиным

Автор: 7info7

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Фото со страницы Захара Прилепина

На своей странице ВКонтакте известный писатель и политик Захар Прилепин выложил пост, в котором рассказал о знакомстве с Героем России Владиславом «Струной» Головиным.

— Какой удивительной и чистой харизмы человек. Гвардии капитан, Герой России Владислав «Струна» Головин. О нём песни поют. Познакомились, наконец. «Можно, — говорю, — с Вами сфотографироваться?» Смеётся чуть застенчиво. «Со мной? Это мне можно с Вами сфотографироваться?» Вот и сфотографировались. Пока есть русские парни и мужики с такими чистыми лицами — живём, родня.

Захар Прилепин — уроженец Рязанской области, писатель, политический и военный деятель. Владислав Головин — выпускник Рязанского училища ВДВ. Служил в морской пехоте, участвовал в штурме Мариуполя. Ему присвоено звание Героя России. После полученного ранения переведён в училище, где начал преподавать. В Рязани также занялся общественной деятельностью в Рязани.

Головин принимал участие в предварительном голосовании «Единой России» в этом году, голосованием был избрал в качестве кандидата от партии на довыборах в Рязанскую областную Думу. Однако от решения участвовать в них отказался, объяснив это желанием продолжить военную службу.

7 июля Владислав Головин побывал на концерте певицы Юты, которая выступала в Рязанской филармонии. Она, вдохновлённая стойкостью и мужеством Героя, написала песню «Струна» (это позывной Владислава). В знак признательности Головин передал ей свой знаменитый красный рюкзак, который стал символом героической истории морпеха.

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