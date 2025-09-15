Захар Петров получил ключи от квартиры в ЖК Skyline в Рязани

Пятикратный чемпион мира, гребец на каноэ Захар Петров получил ключи от квартиры в ЖК Skyline.

Собственное жильё у чемпиона появилось благодаря властям региона и ГК «Зелёный сад — наш дом». Ещё в марте в офисе строительной компании был подписан договор о передаче спортсмену двухкомнатной квартиры. В минувшие выходные Захар Петров побывал в своём новом доме.

— Очень рад, что получил долгожданную квартиру, благодарен губернатору, компании «Зелёный сад — наш дом» за поддержку спортсменов. Квартира, безусловно, понравилась. Впечатлил красивый, зелёный двор и то, что всё необходимое для жизни здесь рядом — от магазина до парка. Собственная квартира добавляет уверенности, — подчеркнул спортсмен.

О преимуществах дома рассказала специалист по работе с клиентами ГК «Зелёный сад — наш дом» Светлана Парамонова. Освещение двора Skyline признано лучшим в стране (по итогам конкурса ЕРЗ — ТОП ЖК «Летний конкурс»-2025). На территории ЖК расположены детский игровой комплекс, футбольный мини-стадион, большая песочница с кварцевым песком, скамейки с подогревом и разъёмами для гаджетов плюс надземный и подземный паркинг, бельчатник, фонтан.

И пусть спортсмен бывает в Рязани не так часто, как хотелось бы (основное его время посвящено сборам и тренировкам), Захар Петров признался, что в эту квартиру будет приезжать с большим удовольствием. Тем более, что благодаря ГК «Зелёный сад — наш дом» соседом спортсмена будет его тренер — Владимир Петрович Клинов. А чуть раньше ключи от квартиры в ЖК Skyline получила победитель регионального этапа всероссийского конкурса «Учитель года — 2024» Елена Сюваткина.

