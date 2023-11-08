Заговоры на любовь 9 ноября сработают: народные приметы, запреты и поверья дня

9 ноября православная церковь вспоминает о монахе Киево-Печерской лавры Несторе, авторе первой исторической летописи. В народе этот день называли Несторовым. Есть и ещё одно название – Зарок на Параскеву. Оно связано с воспоминаниями о великомученице Параскеве.

В народной традиции сложилось много примет и верований вокруг этого дня. Об основных из них мы расскажем вам.

Традиции и запреты 9 ноября

В ночь на 9 ноября женщины традиционно ткали пелену для иконы Богоматери. Считалось, что она принесёт в дом мир, спокойствие и радость.

В этот день ни в коем случае нельзя давать обещания, которые не можешь исполнить. Не сдержанное слово принесёт много бед и несчастий.

9 ноября незамужние девушки просят у Параскевы достойную вторую половинку. Считалось, что Параскева Пятница – покровительница женского рода и заступница всех женщин.

Сегодня не стоит заниматься делами, которые могут навредить глазам. Тот, кто ослушается запрета, может потерять зрение.

Народные приметы 9 ноября

Иней на ветвях поутру сулит приближение зимы;

Утром туман по полю стелется – к наступлению оттепели;

Если собака утром спит и не спешит выходить из конуры, погода испортится.

День ангела 9 ноября отмечают люди с именами Иван, Максим, Марк, Сергей, Капитолина, Афанасий, Степан, Терентий, Андрей.

Сны в ночь на 9 ноября могут быть вещими, особенно если они касаются жизненного предназначения человека или профессии, которой ему судьбой предначертано заниматься.