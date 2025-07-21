Загородная жизнь без компромиссов: как в «Поляне» создают среду, в которой хочется остаться

Как выглядит жизнь, в которой не нужны перерывы на восстановление? Где не ждешь выходных и не листаешь сайты сервисов по поиску туров в отпуск? В загородной резиденции «Поляна» от «Мармакс» такой формат перестает быть мечтой — здесь будни звучат тише, воздух пахнет соснами и не нужно уезжать, чтобы почувствовать близость к природе.

Не менять ритм — выбирать подходящий

Загородная резиденция «Поляна» объединила три формата — квартиры, таунхаусы и индивидуальные дома. Проект от девелоперской компании «Мармакс» создает среду, в которой можно легко настроиться на нужный темп жизни – без перегрузок и резких переключений между работой и отдыхом.

Здесь, в окружении природы, легко замедлиться. В каждом корпусе многоквартирных домов в «Поляне» — функциональные планировки и открытые пространства. В таунхаусах резидентам доступны личные патио для отдыха, а в индивидуальных домах панорамные окна создают эффект слияния интерьера с природой. Здесь нет машин во дворах, лишнего визуального шума, темпа, диктуемого городом. Только тишина, чистый воздух, продуманный ландшафт и архитектура, не спорящая с природой.

Повседневность, спроектированная с заботой

На территории загородной резиденции все для повседневной жизни будет рядом — фитнес-зал и коворкинг, супермаркет и кафе, салон красоты и аптека, — без выездов в город за необходимым, лишней логистики и привязки к расписанию. Все пространство изначально настраивает на размеренный темп: утренний кофе в кафе во дворе, тренировка в зале и встреча с друзьями в зонах для отдыха.

Пешеходные маршруты в загородной резиденции протянутся почти на 9 километров, а общая площадь озеленения превысит 2 га. Для детей «Мармакс» предусмотрел игровые площадки и безбарьерную среду.

Каждый день как выходной

«Поляна» расположена в туристическом кластере Рязанской области — рядом с Солотчей, экопарком и биатлонным центром. Все, за чем обычно уезжают на выходные из города, здесь становится частью будней. Жить здесь — как быть на курорте.

«В проекте загородной резиденции «Поляна» нам удалось переосмыслить привычный формат загородной жизни. Важно было не просто спроектировать пространство, а встроить в него инфраструктуру, которая работает на привычные ежедневные сценарии резидентов: от утренней прогулки до похода в кафе или спортзал», — отметил Константин Денисов, директор по маркетингу и PR девелоперской компании «Мармакс».