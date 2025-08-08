Пятница, 8 августа, 2025
21.1 C
Рязань
Интересное

Загадочный объект 3I/ATLAS вторгся в Солнечную систему и летит в сторону Земли с огромной скоростью

Алексей Самохин
Изображение сгенерировано AI

В Солнечную систему вторгся загадочный космический объект, получивший название 3I/ATLAS. Из-за его необычной траектории и высокой скорости возникли предположения, что это может быть инопланетный корабль. Астрофизик Михаил Лисаков в интервью NEWS.ru объяснил, что это за объект, почему его не стоит бояться и что он может рассказать нам о других звёздных системах.

Что такое 3I/ATLAS?

Название объекта расшифровывается так:

  • I — interstellar (межзвёздный);
  • 3 — третий подобный объект, обнаруженный учёными;
  • ATLAS — название сети телескопов, с помощью которых он был открыт.

По мнению Михаила Лисакова, 3I/ATLAS — это комета. Он отличается от первого межзвёздного объекта 1I/Oumuamua, который был астероидом, но схож со вторым объектом, 2I/Borisov, тем, что у него есть кома — облако из пыли и газа, которое окружает ядро.

Учёные поняли, что объект прилетел из другой системы, благодаря его скорости — около 60 километров в секунду, что значительно выше орбитальной скорости планет нашей системы. Это значит, что Солнце не может удержать его своим притяжением, и он просто пролетает мимо.

Астрофизики проявляют большой интерес к таким объектам, поскольку они позволяют изучать то, что происходит за пределами нашей Солнечной системы.

«Они приносят нам исследовательский материал на блюдечке с голубой каёмочкой», — говорит Лисаков.

По его словам, изучение таких «гостей» даёт ценные сведения о составе других планетных систем.

Не инопланетный корабль, но и не опасен

Несмотря на громкие заявления некоторых учёных, что 3I/ATLAS может быть космическим аппаратом, Михаил Лисаков придерживается более консервативной точки зрения. Он считает, что подобные утверждения излишни, пока все аномалии можно объяснить естественными причинами. Объект пролетит мимо Юпитера, Марса и Венеры, но на слишком большом расстоянии, чтобы это имело какое-либо значение.

Кроме того, по мнению учёного, для Земли объект не представляет никакой опасности, так как он не приблизится к нашей планете ближе, чем Марс.

«Что касается версии о злых инопланетянах, мы знаем по фильмам, что все нашествия начинаются с США. Так что у нас будет время подготовиться», — пошутил Лисаков.

Возможна ли жизнь на других планетах?

Астрофизик уверен, что внеземная жизнь существует. Сегодня учёным известно более 6000 экзопланет, из них около тысячи похожи на Землю. Однако планет, находящихся в так называемой обитаемой зоне, где есть подходящие условия для жизни, насчитывается всего несколько десятков.

Комментируя парадокс Ферми (утверждение, что если бы инопланетяне существовали, мы бы их уже встретили), Лисаков предположил, что, возможно, технологически развитые цивилизации не успевают обнаружить друг друга, так как их время жизни слишком короткое — всего несколько сотен или тысяч лет.

Самые читаемые материалы

Общество

Теплоход из Нижнего Новгорода остановился посреди Оки в Рязанской области

Туристам предложили отправиться в один из конечных пунктов — Москву или Нижний Новгород — на автобусах. Другой выход — пересесть на теплоход «Аурум», который следует по этому же маршруту.
Интересное

Вычисливший дату начала СВО гений-математик рассказал, когда всё закончится

Известный провидиц Григорий Кваша утверждает, что мы на пороге завершения СВО и установления нового миропорядка.
Новости России

Попутчица погибшей от чачи семейной пары раскрыла детали трагедии

Семейной паре, выпившей паленую чачу с рынка «Казачий» в...
Экология, природа, животные

Гигантские белые грибы собирают в Рязанской области

Фотографиями находок поделились жители в группе «Грибы и грибники Рязанской области» ВКонтакте.
Новости России

Суд в Сочи арестовал фигурантку дела об отравлении чачей

Согласно материалам дела, обвиняемая совместно с напарницей продавала на рынке «Казачий» спиртосодержащую жидкость, заведомо зная, что она изготовлена неустановленными лицами кустарным способом и не соответствует требованиям безопасности.

Последние новости

Власть и политика

В Рязани «Новые люди» провели самую массовую тренировку по женской самообороне

Мероприятие прошло в рамках федерального партийного проекта «Бить надо первой», который направлен на обучение женщин основам безопасного поведения и эффективной защите от возможных угроз.
Происшествия

Над Рязанской областью днём 8 августа сбит вражеский БПЛА

По данным Минобороны России, за три часа с 12:00 до 15:00 над Россией уничтожено и перехвачено в общей сложности 34 беспилотника ВСУ.
Транспорт и дороги

В Рязани ограничат движение по улице Новосёлов

На месте работ установят предписывающие и предупреждающие знаки. 
Спорт

Скончался основатель женской футбольной команды Рязани Владимир Сапунов 

Именно он создал в 1996 году первый профессиональный женский футбольный клуб в Рязани, который назвал в честь своей строительной компании — «Марсель».
Общество

Медицинский служебный роман продолжился свадьбой в рязанском загсе

Ребята - медбрат и медсестра в БСМП. Именно там они и познакомились.
Новости России

Российским туристам в Северной Корее подали бургер по рецепту Ким Чен Ына

В КНДР бургер подаётся не как фастфуд, а как национальное достижение.
Новости России

В Нижегородской области изнасиловали и убили тренера по восточным танцам — SHOT

По предварительным данным, на женщину напали днём, когда она каталась на велосипеде. Преступник изнасиловал и жестоко избил её, от полученных травм Наталья скончалась.
Общество

На начало июля рязанцы хранили в банках 339,8 млрд рублей

За год сумма увеличилась на 22,1%.