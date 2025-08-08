Загадочный объект 3I/ATLAS вторгся в Солнечную систему и летит в сторону Земли с огромной скоростью

В Солнечную систему вторгся загадочный космический объект, получивший название 3I/ATLAS. Из-за его необычной траектории и высокой скорости возникли предположения, что это может быть инопланетный корабль. Астрофизик Михаил Лисаков в интервью NEWS.ru объяснил, что это за объект, почему его не стоит бояться и что он может рассказать нам о других звёздных системах.

Что такое 3I/ATLAS?

Название объекта расшифровывается так:

I — interstellar (межзвёздный);

3 — третий подобный объект, обнаруженный учёными;

ATLAS — название сети телескопов, с помощью которых он был открыт.

По мнению Михаила Лисакова, 3I/ATLAS — это комета. Он отличается от первого межзвёздного объекта 1I/Oumuamua, который был астероидом, но схож со вторым объектом, 2I/Borisov, тем, что у него есть кома — облако из пыли и газа, которое окружает ядро.

Учёные поняли, что объект прилетел из другой системы, благодаря его скорости — около 60 километров в секунду, что значительно выше орбитальной скорости планет нашей системы. Это значит, что Солнце не может удержать его своим притяжением, и он просто пролетает мимо.

Астрофизики проявляют большой интерес к таким объектам, поскольку они позволяют изучать то, что происходит за пределами нашей Солнечной системы.

«Они приносят нам исследовательский материал на блюдечке с голубой каёмочкой», — говорит Лисаков.

По его словам, изучение таких «гостей» даёт ценные сведения о составе других планетных систем.

Не инопланетный корабль, но и не опасен

Несмотря на громкие заявления некоторых учёных, что 3I/ATLAS может быть космическим аппаратом, Михаил Лисаков придерживается более консервативной точки зрения. Он считает, что подобные утверждения излишни, пока все аномалии можно объяснить естественными причинами. Объект пролетит мимо Юпитера, Марса и Венеры, но на слишком большом расстоянии, чтобы это имело какое-либо значение.

Кроме того, по мнению учёного, для Земли объект не представляет никакой опасности, так как он не приблизится к нашей планете ближе, чем Марс.

«Что касается версии о злых инопланетянах, мы знаем по фильмам, что все нашествия начинаются с США. Так что у нас будет время подготовиться», — пошутил Лисаков.

Возможна ли жизнь на других планетах?

Астрофизик уверен, что внеземная жизнь существует. Сегодня учёным известно более 6000 экзопланет, из них около тысячи похожи на Землю. Однако планет, находящихся в так называемой обитаемой зоне, где есть подходящие условия для жизни, насчитывается всего несколько десятков.

Комментируя парадокс Ферми (утверждение, что если бы инопланетяне существовали, мы бы их уже встретили), Лисаков предположил, что, возможно, технологически развитые цивилизации не успевают обнаружить друг друга, так как их время жизни слишком короткое — всего несколько сотен или тысяч лет.