Британский телеканал Sky News 2 октября сообщил о возможном планировании Украиной масштабной атаки на Крым и Крымский мост этой осенью. Военный аналитик Майкл Кларк полагает, что Киев может стремиться повлиять как на ситуацию на фронте, так и на восприятие конфликта западными союзниками. На этом фоне актуальным остаётся обсуждение «идеи фикс» Владимира Зеленского — получить американские ракеты «Томагавк».

Провокационная тактика и «козыри в рукаве»

Майкл Кларк считает, что украинские силы любят преподносить «сюрпризы», поскольку это влияет на восприятие Западом их эффективности. Аналитик, несмотря на прогнозируемое ухудшение погодных условий к концу октября, полагает, что у украинского командования могут оставаться «козыри в рукаве».

Кларк ссылается на недавнюю серию ударов ВСУ по российским радиолокационным станциям и объектам ПВО в Крыму. По его словам, такая тактика может быть предвестником «какой-то масштабной атаки на Крым». В качестве возможных сценариев он называет воздушную атаку или высадку морского десанта для захвата части побережья. Главной целью, по мнению аналитика, является Крымский мост.

Британский эксперт, правда, уточнил, что его оценка основана на наблюдении за тактикой ВСУ, а не на подтверждённом плане действий.

«Крымские потуги» ВСУ обречены на провал

Ранее экс-министр обороны Великобритании Бен Уоллес призвал Запад помочь Киеву «задушить Крым» и сделать полуостров «непригодным для жизни».

Военный эксперт, капитан 1-го ранга в запасе Василий Дандыкин, в беседе с «Московским комсомольцем» усомнился в успехе «крымских потуг» ВСУ.

Дандыкин считает, что если публикация Sky News — не дезинформация, то она «очень сильно помогла», поскольку «теперь мы знаем, куда пойдут ВСУ». Эксперт напомнил, что Крым уже давно осознаёт себя как прифронтовая территория, где организована мощная группировка войск, аналогичная той, что прикрывает приграничные области РФ (Белгородскую, Брянскую, Курскую).

ВСУ могут атаковать с помощью безэкипажных катеров (БЭК), но российские силы их успешно топят. Крым прикрыт мощной группировкой ПВО, которая локализует ракетные удары.

«Томагавки» ничего не изменят

Обсуждая потенциальную поставку Украине ракет «Томагавк», Дандыкин назвал их «серьёзным» оружием, но не способным кардинально изменить ход конфликта.

«Эта ракета — цель предсказуемая для нашей ПВО и сбиваемая. Ее давно изучили еще по ударам по Сирии. <…> Ничего не изменят и «Томагавки», — считает эксперт.

Дандыкин подчеркнул, что российская армия ведёт планомерное уничтожение военной инфраструктуры противника — бьёт по энергетике (без которой не запустить дроны) и логистике (железным дорогам и вокзалам). Это, по его мнению, и позволило добиться продвижения на фронте.

Эксперт заключил, что осень будет непростой, а «начатое надо доводить до конца. Если остановимся — будет только хуже».

