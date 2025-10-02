Четверг, 2 октября, 2025
«Задушить Крым»: Британский аналитик предрёк масштабную атаку ВСУ этой осенью

Алексей Самохин
Фото: 7info

Британский телеканал Sky News 2 октября сообщил о возможном планировании Украиной масштабной атаки на Крым и Крымский мост этой осенью. Военный аналитик Майкл Кларк полагает, что Киев может стремиться повлиять как на ситуацию на фронте, так и на восприятие конфликта западными союзниками. На этом фоне актуальным остаётся обсуждение «идеи фикс» Владимира Зеленского — получить американские ракеты «Томагавк».

Провокационная тактика и «козыри в рукаве»

Майкл Кларк считает, что украинские силы любят преподносить «сюрпризы», поскольку это влияет на восприятие Западом их эффективности. Аналитик, несмотря на прогнозируемое ухудшение погодных условий к концу октября, полагает, что у украинского командования могут оставаться «козыри в рукаве».

Кларк ссылается на недавнюю серию ударов ВСУ по российским радиолокационным станциям и объектам ПВО в Крыму. По его словам, такая тактика может быть предвестником «какой-то масштабной атаки на Крым». В качестве возможных сценариев он называет воздушную атаку или высадку морского десанта для захвата части побережья. Главной целью, по мнению аналитика, является Крымский мост.

Британский эксперт, правда, уточнил, что его оценка основана на наблюдении за тактикой ВСУ, а не на подтверждённом плане действий.

«Крымские потуги» ВСУ обречены на провал

Ранее экс-министр обороны Великобритании Бен Уоллес призвал Запад помочь Киеву «задушить Крым» и сделать полуостров «непригодным для жизни».

Военный эксперт, капитан 1-го ранга в запасе Василий Дандыкин, в беседе с «Московским комсомольцем» усомнился в успехе «крымских потуг» ВСУ.

Дандыкин считает, что если публикация Sky News — не дезинформация, то она «очень сильно помогла», поскольку «теперь мы знаем, куда пойдут ВСУ». Эксперт напомнил, что Крым уже давно осознаёт себя как прифронтовая территория, где организована мощная группировка войск, аналогичная той, что прикрывает приграничные области РФ (Белгородскую, Брянскую, Курскую).

ВСУ могут атаковать с помощью безэкипажных катеров (БЭК), но российские силы их успешно топят. Крым прикрыт мощной группировкой ПВО, которая локализует ракетные удары.

«Томагавки» ничего не изменят

Обсуждая потенциальную поставку Украине ракет «Томагавк», Дандыкин назвал их «серьёзным» оружием, но не способным кардинально изменить ход конфликта.

«Эта ракета — цель предсказуемая для нашей ПВО и сбиваемая. Ее давно изучили еще по ударам по Сирии. <…> Ничего не изменят и «Томагавки», — считает эксперт.

Дандыкин подчеркнул, что российская армия ведёт планомерное уничтожение военной инфраструктуры противника — бьёт по энергетике (без которой не запустить дроны) и логистике (железным дорогам и вокзалам). Это, по его мнению, и позволило добиться продвижения на фронте.

Эксперт заключил, что осень будет непростой, а «начатое надо доводить до конца. Если остановимся — будет только хуже».

Культура и события

130-летие Сергея Есенина в Константинове: как добраться, афиша всероссийского праздника

Редакция 7info представляет подробный гид по программе есенинского торжества, которое пройдёт 4 и 5 октября.
Культура и события

Кто из звёзд выступит в Константинове на Есенинском празднике 4 октября

На праздник в Рязанскую область приедут известные артисты.
Новости России

Русской Одессе быть! Битва за город решит исход СВО — эксперты

Альянс намерен цепляться за «жемчужину у моря», поскольку выход Украины к Чёрному морю является основой её политической и экономической значимости.
Новости России

Паника на Украине: ВС РФ могли нанести новый удар «Орешником»

После сообщений о «ярких вспышках» в ряде регионов Украины начались серьёзные проблемы с электроснабжением.
Новости России

«Царьград»: Россия получила козырь против ракет Tomahawk благодаря КНДР

В руках российской армии может оказаться оружие из Северной...

Кадыров призвал генерала Шаманова встать на колени после спора об истории

Глава Чечни Рамзан Кадыров резко раскритиковал в телеграм-канале депутата...

Мэрия: 79% многоквартирных домов в Рязани подключены к отоплению 

Сейчас идет регулировка температурного режима внутри зданий. Пуск тепла ведется с опережением графика, отмечается в сообщении мэрии. 

В Рязанскую область придёт «позднее» бабье лето

Начиная с субботы, 4 октября, в регионе ожидается в целом тёплая для этого времени года погода, с температурой на 2–4 градуса выше климатической нормы.

В Рязани лишили гражданства РФ убийцу из Средней Азии

Мужчина длительное время проживал в микрорайоне Дягилево Рязани и получил российское гражданство в 2006 году.

К 130-летию Есенина в Рязани запустили «Поэтический рейс» на мотрисе 

Участникам расскажут об особенностях творчества поэта и о малоизвестных фактах его биографии.

Спасатель Киселев рассказал о судьбе предсмертной записки Наговициной

Предсмертная записка, вероятно, оставленная альпинисткой Натальей Наговициной на пике...

В Рязани отопление подано в 61% домов, Артёмов поручил ускорить работы на проблемных улицах

По словам главы администрации, возникающие вопросы оперативно отрабатываются совместно с управляющими компаниями.

Кибератаки не пройдут: как бизнесу защитить свой сайт и сохранить продажи

Активность киберпреступников растет рекордными темпами. По данным Николая Волкова, в прошлом году количество DDoS-атак на российские интернет-ресурсы выросло вдвое и достигло 500 тысяч.

План Трампа рухнул: почему «Томагавки» оказались блефом для Украины 

Планы Трампа трещат по швам: почему «Томагавки» для Киева оказались блефом, а Европа перешла к «кредитам за русский счёт»

В Рязани ушла из жизни ветеран театра Марина Коломедик

Коломедик была человеком театра «не по должности, а по призванию». Она принимала участие во всех сферах деятельности коллектива, демонстрируя высокий вкус, компетентность и грамотность.

Рязанский автодилер попал под следствие за уклонение от уплаты налогов на 138 млн рублей

Уголовное дело было возбуждено на основании материалов, поступивших из УФНС России по Рязанской области и УЭБ и ПК УМВД.

На дороге под Рязанью появился знак «Зона 70» 

По словам рязанца, знак поставили перед поворотом на Ласково перед пешеходным переходом.

«Царьград»: Россия получила козырь против ракет Tomahawk благодаря КНДР

В руках российской армии может оказаться оружие из Северной...

От +18°С днем до -1°С ночью: рязанцам рассказали о погоде в ближайшие дни

Гидрометцентр опубликовал прогноз погоды в Рязанской области на 3 и 4 октября. В ближайшие дни ожидается тёплая и сухая погода, ночью возможны заморозки.

Блэкаут в Москве? Глава Генштаба ВСУ Гнатов пригрозил России «симметричным ответом» за Одессу

Примечательно, что это заявление прозвучало на фоне сообщений западных СМИ о приостановке ракетного производства на Украине из-за нехватки финансирования.