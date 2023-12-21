Четверг, 21 декабря, 2023
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Задержаны воры, обокравшие дом сенатора Владимира Полетаева

7info
Изображение от wirestock на Freepik
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Задержаны воры, обокравшие дом сенатора Владимира Полетаева в элитном посёлке в Истре, сообщает телеграм-канал BAZA.

По данным источника, из дома политика вынесли драгоценности стоимостью 10 миллионов рублей.

Правоохранители задержали двух мужчин 50 и 34 лет. Старший имеет судимости по 3 статьям: кража, разбой, незаконное приобретение огнестрельного оружия.

В конце ноября они проникли в дом сенатора от республики Алтай Полетаева в коттеджном посёлке «Новорижский». Пробрались через запасной вход, отжав пластиковую дверь. В доме Полетаева грабители нашли 200 000 рублей наличкой и ювелирные украшения.

После злоумышленники обокрали соседний дом, вынеся дорогие часы и ювелирку, стоимостью 6 млн рублей.

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