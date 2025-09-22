Задержаны подозреваемые в краже фигуры гуся в Касимовском округе

Сотрудники полиции по горячим следам раскрыли кражу бронзовой фигуры гуся в поселке Гусь-Железный Касимовского района. Об этом сообщила пресс-служба УМВД Рязанской области.

21 сентября в ОМВД России «Касимовский» поступило заявление от администрации рабочего поселка Гусь-Железный о том, что из парка «Семейный» варварским способом демонтирована и похищена скульптура гуся.

Как выяснили оперативники, украденный бронзовый гусь является самой крупной из семи фигур гусей в парковой композиции и весит более 50 кг. По предварительной оценке ущерб превысил 1 миллион рублей.

Чтобы вывезти скульптуру из парка, неизвестные отключили часть камер системы видеонаблюдения и повредили крепления, с помощью которых гусь монтировался к опоре.

Сотрудники полиции в короткий срок установили личности предполагаемых злоумышленников и задержали двоих жителей города Касимова 23 и 22 лет. Принимаются меры к розыску и задержанию третьего соучастника.

Подозреваемые были доставлены в отдел полиции, где дали признательные показания. Как выяснилось, молодые люди накануне приехали в Гусь-Железный на отдых, и во время прогулки по парку им приглянулась одна из скульптур гусей. Злоумышленники демонтировали фигуру и вывезли ее в одно из сел района. Стражи правопорядка изъяли похищенную скульптуру.

На данный момент проводятся необходимые экспертизы, в рамках доследственной проверки устанавливается степень участия жителей Касимова в противоправном деянии. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.