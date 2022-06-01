Задержаны подозреваемые, обокравшие 8 магазинов в Рязани за 5 дней

Четверых похитителей выручки из магазинов задержали в Рязани. Подробности сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Полицейские остановили по ориентировке двух мужчин в посёлке Приокский. В ходе работы с ними выяснилось, что жители Подмосковья совершали кражи вместе со своим земляком по наводке жителя Рязани. Всех четверых взяли под стражу. В отношении злоумышленников возбуждены уголовные дела.

Задержанию предшествовала большая оперативная работа. 18 мая полиции стало известно, что из магазина на улице Октябрьской произошла кража денег. Преступники взломали входную дверь и похитили из кассы 33 тысячи рублей.

В дальнейшем сотрудники полиции стали ежедневно получать сообщения о подобных происшествиях. Отмечается, что похитители забирали кассовую выручку из небольших торговых точек. По данным следствия, за 5 дней преступники обокрали 8 магазинов на общую сумму более 130 тысяч рублей.

Полицейские провели опрос местных жителей. Получив описание внешности троих подозреваемых, оперативные сотрудники провели анализ их местонахождения и составили возможные маршруты передвижений. Полиция выставила скрытые наблюдательные группы.

По предварительным данным, 24-летний житель Рязани, освободившись из мест лишения свободы год назад, работал на стройках Подмосковья. Там он познакомился с тремя местными жителями. Двум из них по 17 лет, учебные заведения подростки не посещали.

Рязанец поселил их у себя дома. Он выбирал торговые точки для кражи, а приезжие осуществляли взломы. Вырученные средства злоумышленники делили между собой и тратили главным образом на синтетические наркотики.