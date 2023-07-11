Задержаны оба подозреваемых, снявших скальп с парня в Электростали

Правоохранители задержали обоих подозреваемых в снятии скальпа с молодого человека в Электростали, сообщает телеграм-канал Shot.

Сначала задержан 24-летний житель республики Коми. Второго подозреваемого в нападении задержали в городе Обнинске Калужской области.

Пострадавший парень находится в больнице, пациенту предстоит долгое лечение. По словам Юрия, он попросил закурить у двух мужчин, собеседникам не понравилась причёска подошедшего. Произошла ссора, во время которой неадекватные люди срезали с головы парня волосы вместе с частью кожи.