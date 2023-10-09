Задержанный за убийство в Касимовском районе рецидивист арестован

Касимовская межрайонная прокуратура поддержала ходатайство о заключении под стражу подозреваемого в убийстве, сообщает пресс-служба прокуратуры Рязанской области.

По версии следствия, ссора между двумя мужчина произошла во время распития спиртных напитков. Ранее судимый мужчина нанес оппоненту 16 ударов ножом. Пострадавший скончался.

Подозреваемый с места совершения преступления скрылся.

Суд поддержал позицию прокуратуры и удовлетворил ходатайство.

Подозреваемый в убийстве — уроженец Иркутской области неоднократно судим, в том числе за убийство. Труп обнаружили на заброшенной ферме 5 октября.