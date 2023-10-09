Понедельник, 9 октября, 2023
На главнуюНовости РязаниНовости Касимова

Задержанный за убийство в Касимовском районе рецидивист арестован

7info
Фото: t.me/prokrzn

Касимовская межрайонная прокуратура поддержала ходатайство о заключении под стражу подозреваемого в убийстве, сообщает пресс-служба прокуратуры Рязанской области.

По версии следствия, ссора между двумя мужчина произошла во время распития спиртных напитков. Ранее судимый мужчина нанес оппоненту 16 ударов ножом. Пострадавший скончался.

Подозреваемый с места совершения преступления скрылся.

Суд поддержал позицию прокуратуры и удовлетворил ходатайство.

Подозреваемый в убийстве — уроженец Иркутской области неоднократно судим, в том числе за убийство. Труп обнаружили на заброшенной ферме 5 октября.

spot_img

Все права защищены. ©7info.ru. 2022.

Телефон: 8 (4912) 40-50-43.

Общие вопросы: info@7info.ru. Реклама: sale@7info.ru.

Техподдержка: adm@7info.ru.

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

16+

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети Интернет, находящихся на территории Российской Федерации

Информация о партнёрах