Задержанная в Москве 13-летняя рязанка оказалась цыганкой из многодетной семьи

Беременная 13-летняя рязанка, которую задержали в Москве за нарушение ПДД, оказалось ребенком из многодетной цыганской семьи.
Как сообщил «МК. Рязань», родители и шесть детей кочуют из одного города в другой.
Семью уже ставили на учет в комиссии по делам несовершеннолетних в 2009 году в Рязани. Потом на тот же учет они попадали в Волгограде и Красноярске. Причина всегда была одна: дети не посещали школу.
Девочку положили на обследование в одну из детских больниц Москвы, где семья остановилась сейчас.