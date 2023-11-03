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Задержанная в Москве 13-летняя рязанка оказалась цыганкой из многодетной семьи

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Беременная 13-летняя рязанка, которую задержали в Москве за нарушение ПДД, оказалось ребенком из многодетной цыганской семьи.

Как сообщил «МК. Рязань», родители и шесть детей кочуют из одного города в другой.

Семью уже ставили на учет в комиссии по делам несовершеннолетних в 2009 году в Рязани. Потом на тот же учет они попадали в Волгограде и Красноярске. Причина всегда была одна: дети не посещали школу.

Девочку положили на обследование в одну из детских больниц Москвы, где семья остановилась сейчас.

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