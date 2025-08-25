Понедельник, 25 августа, 2025
Задержан врио замгубернатора Курской области Владимир Базаров

Алексей Самохин
Изображение от wirestock на Freepik

Полиция задержала Владимира Базарова, который занимал пост врио заместителя губернатора Курской области. Как сообщил глава региона Александр Хинштейн, задержание связано с деятельностью чиновника в Белгородской области, где он курировал вопросы строительства. Сейчас с ним проводятся следственные действия.

По данным SHOT, задержание Базарова произошло в рамках расследования уголовного дела о строительстве фортификационных сооружений. Предварительно, из-за действий чиновника государству был нанесён ущерб в размере более 500 миллионов рублей.

SHOT пишет, что показания на Базарова дал его бывший коллега Рустэм Зайнуллин, который был задержан и арестован ранее.

Владимир Базаров занимал пост врио заместителя губернатора Курской области с февраля 2025 года. Сейчас на его рабочем месте и по месту жительства проходят обыски.

