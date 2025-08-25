Полиция задержала Владимира Базарова, который занимал пост врио заместителя губернатора Курской области. Как сообщил глава региона Александр Хинштейн, задержание связано с деятельностью чиновника в Белгородской области, где он курировал вопросы строительства. Сейчас с ним проводятся следственные действия.

По данным SHOT, задержание Базарова произошло в рамках расследования уголовного дела о строительстве фортификационных сооружений. Предварительно, из-за действий чиновника государству был нанесён ущерб в размере более 500 миллионов рублей.

SHOT пишет, что показания на Базарова дал его бывший коллега Рустэм Зайнуллин, который был задержан и арестован ранее.

Владимир Базаров занимал пост врио заместителя губернатора Курской области с февраля 2025 года. Сейчас на его рабочем месте и по месту жительства проходят обыски.