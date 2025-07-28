Задержан водитель, подозреваемый в ДТП в котором погиб 7-летний ребенок

Рязанские следователи задержали водителя, сбившего насмерть 7-летнего ребенка на самодельном багги. Об этом сообщает пресс-служба СК России по Рязанской области.

По версии следствия, 27 июля 2025 года 38-летний водитель, находясь за рулем легкового автомобиля, в Чучковском районе столкнулся с самодельным транспортным средством — багги, которым управлял 7-летний ребенок. После ДТП водитель автомобиля скрылся. Ребенок погиб.

Следователи установили личность подозреваемого, его задержали. Возбуждено уголовное дело по п. «б» ч. 4 ст. 264 УК РФ.

Проводятся сбор и закрепление доказательств. Определяется мера пресечения для подозреваемого в виде заключения под стражу.