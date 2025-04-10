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Новости Касимова

Задержан вандал-иностранец, повредивший качели в Касимове

Алексей Самохин

В Касимове полицейские задержали иностранца, повредившего качели на улице Советской. Об этом сообщает пресс-служба УМВД Рязанской области.

Качели находятся у стелы Героям-касимовцам. Действия вандала попали на запись камер видеонаблюдения.

Правоохранители сумели установить личность злоумышленника. Им оказался 24-летний гражданин страны Закавказья, временно живущий в Касимове.

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Проводится проверка, иностранец привлекается к предусмотренной законом ответственности.

Мужчина признал свою вину и обязался возместить причиненный ущерб.

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