Суббота, 16 ноября, 2024
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Задержан таксист-мигрант, вытолкнувший из машины ветерана СВО

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Алексей Самохин
Изображение от wirestock на Freepik

В Солнечногорске задержали водителя такси, подозреваемого в жестоком нападении на пассажира — ветерана СВО. Подробности сообщила пресс-служба ГСУ СК РФ по Московской области.

Инцидент произошел 12 ноября 2024 года, когда таксист, по незначительному поводу, вступил в конфликт с пассажиром.

Следствие сообщает, что подозреваемый, являющийся уроженцем другого государства, не просто устроил конфликт, но и перешел к насилию. Он выбросил костыли пассажира, после чего силой вытолкнул его из машины. Как утверждается, таксист затем намеренно прыгнул на ногу мужчины, которая уже была травмирована — пассажир ранее потерял пальцы на этой ноге. После нападения водитель скрылся с места происшествия.

Пострадавший доставлен в больницу, ему оказывают необходимую медицинскую помощь. Задержанному собираются предъявить обвинение по статье «хулиганство» (ст. 213 УК РФ). В ближайшее время ему изберут меру пресечения.

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