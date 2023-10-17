Вторник, 17 октября, 2023
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Задержан рецидивист-убийца, сбежавший из колонии

7info

Задержан рецидивист-убийца, сбежавший из колонии в Хабаровском крае, сообщает телеграм-канал SHOT.

По данным источника, Михаила Мещерякова задержали сегодня рано утром, мужчина прятался в заброшенном здании недалеко от колонии.

Беглеца доставили в полицию, ему грозит ещё 4 года лишения свободы.

Мещеряков отбывал срок 6 лет за убийство. В мае заключённому заменили реальный срок на принудительные работы в посёлке Лазо Хабаровского края.

Пропажу заключённого обнаружили утром 16 октября. Он сбежал из карцера, выломав решётку.

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