Задержан рецидивист-убийца, сбежавший из колонии в Хабаровском крае, сообщает телеграм-канал SHOT.

По данным источника, Михаила Мещерякова задержали сегодня рано утром, мужчина прятался в заброшенном здании недалеко от колонии.

Беглеца доставили в полицию, ему грозит ещё 4 года лишения свободы.

Мещеряков отбывал срок 6 лет за убийство. В мае заключённому заменили реальный срок на принудительные работы в посёлке Лазо Хабаровского края.

Пропажу заключённого обнаружили утром 16 октября. Он сбежал из карцера, выломав решётку.