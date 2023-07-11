Задержан пособник телефонных мошенников, обманувших в Касимовском районе четырёх пенсионерок

Сотрудники уголовного розыска межмуниципального отдела МВД России «Касимовский» оперативно установили и задержали приезжего пособника телефонных мошенников, которые выманивают у пожилых граждан деньги по схеме «родственник в беде».

В течение двух дней в полицию обратились четыре жительницы города Касимова и Касимовского района с заявлениями о хищении у них денег обманным путем. Самой старшей из потерпевших было 95 лет, а самой младшей — 62 года. С ними по телефону связывались женщины, представлялись дочерью, внучкой или снохой и эмоционально рассказывали, что стали виновницами ДТП с пострадавшими. После этого в разговор включались мужчины, которые под видом сотрудников правоохранительных органов убеждали заплатить деньги за непривлечение родственниц к уголовной ответственности. В результате напуганные пенсионерки согласились отдать прибывшему посреднику свои накопления — от 120 до 200 тысяч рублей. В общей сложности добычей мошенников стали 670 тысяч рублей.

Следователем следственного отдела МОМВД «Касимовский» были возбуждены уголовные дела по ч.2 ст. 159 УК РФ (Мошенничество). Сотрудники уголовного розыска немедленно приступили к раскрытию этих преступлений и в короткий срок смогли проследить маршрут передвижения курьера, выехали в город Муром Владимирской области и в съемной квартире задержали гастролера — 19-летнего жителя Московской области.

Предварительно установлено, что молодой человек посредством сети Интренет нанялся на работу курьером в зарубежный мошеннический колл-центр. По заданию кураторов он снял в Муроме квартиру, стал объезжать близлежащие районы, получать деньги от обманутых пенсионеров и переводить их на различные банковские счета, оставляя себе определенный процент.

В настоящее время расследование уголовных дел продолжается. Дополнительно получены доказательства причастности злоумышленника к двум фатам мошенничества на территории Нижегородской области. По ходатайству следователя суд избрал фигуранту меру пресечения в виде заключения под стражу.

Полицейские обращаются к жителям Рязанской области: в случае, если вы получили подобный звонок, прежде всего, успокойтесь. Сразу прервите разговор и перезвоните родственнику, от имени которого или о котором идет речь. Не впускайте в квартиру незнакомцев, тем более не передавайте им денежные средства. И незамедлительно сообщите сотрудникам полиции о совершаемых в отношении вас мошеннических действиях. Обязательно предупредите своих пожилых родственников о возможной опасности.