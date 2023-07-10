Понедельник, 10 июля, 2023
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Задержан полицейский, убивший нового парня своей бывшей девушки

7info
Изображение от wirestock на Freepik

В Ленинградской области задержали сотрудника полиции, подозреваемого в убийстве нового парня своей бывшей девушки. Подробности сообщил телеграм-канал Shot.

По данным источника, Дмитрий самостоятельно пришёл в отдел и сдался коллегам.

Убийство совершено в Кудрово 9 июля. Ночью вместе с товарищем оперативник ворвался в квартиру своей возлюбленной, с которой ранее проживал пять лет. Друг держал 28-летнего соперника, Дмитрий бил ножом. После убийства полицейский вызвал коллег и сбежал.

Shot пишет, что конфликт между мужчинами начался с момента, как опер узнал о романе своей девушки с 28-летним Ильёй. Выяснилось, что новый любовник женат.

Расставшись с девушкой полицейский неделю пил, после чего пришёл на разборки к сопернику.

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