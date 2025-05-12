Задержан подросток, который прыгал на патрульной машине в Рязани

В Рязани неизвестный молодой человек забрался на полицейский автомобиль и начал скакать. Официальный комментарий дали в УМВД России по области.
В вечернее время 11 мая 2025 года в ряде телеграм-каналах и региональных СМИ распространилась информация о повреждении гражданином служебного патрульного автомобиля на улице Почтовой города Рязани.
Сотрудники полиции задержали 17-летнего рязанца, причастного к противоправным действиям. Молодой человек был доставлен в ОМВД России по Советскому району города Рязани. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 167 УК РФ «Умышленное уничтожение или повреждение имущества».
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