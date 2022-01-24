Задержан подозреваемый в убийстве семьи в Омской области

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Омской области продолжается расследование уголовного дела, возбужденного по факту убийства в с. Юрьевка Павлоградского района Омской области 35-летней женщины, ее 10-летней дочери-инвалида и 38-летнего сожителя, по признакам преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц).

По поручению Председателя Следственного комитета Российской Федерации для оказания практической помощи на место происшествия были направлены криминалисты центрального аппарата. В результате проведённых следственных действий и оперативных мероприятий установлено, что к преступлению причастны 14-летняя дочь погибшей женщины и 17-летний друг дочери. Подозреваемые задержаны.

По версии следствия, 14-летняя школьница подговорила своего 17-летнего парня совершить убийство ее матери и отчима, которые были против ее дружбы с ним и из-за этого в семье сложились неприязненные отношения. Подозреваемые разработали план действий, обсудили роли каждого, для убийства парень взял у своего знакомого и наточил штык-нож для забоя домашних животных и около 2 часов ночи 22 января с заднего двора через открытую подружкой дверь пробрался в дом, где нанёс смертельные ножевые ранения спящим взрослым, а также 10-летней девочке, страдающей заболеванием опорно-двигательной системы, за которой подозреваемая не хотела ухаживать. После убийства 14-летняя подозреваемая, взяв с собой 6-летнего брата, с целью сокрытия преступления постучалась к соседям, сообщив, что в дом ворвался незнакомый мужчина, который убил родителей, а также предоставила полицейским для составления фоторобота преступника заведомо ложные сведения о его внешности.

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Полтора суток сотрудники полиции проводили подворный обход и опросы жителей села, иные оперативные мероприятия, направленные на розыск неизвестного мужчины с бородой. В это время следователи и криминалисты, тщательно с применением криминалистической техники осмотрев место происшествия, и проанализировав показания и поведение девочки, усомнились в ее правдивости. Проведенные с целью проверки ее первоначальных показаний следственные действия подтвердили, что девочка скрывает известные ей обстоятельства убийства родственников, а также лицо, его совершившее. Методическую помощь в подготовке и проведении повторного допроса школьницы и ее товарища оказали криминалисты Главного управления криминалистики.

На допросах подростки сознались в содеянном, 17-летний подозреваемый подробно рассказал о случившемся на проверке показаний на месте, а также выдал выкинутый им в сугроб по дороге нож — орудие убийства и спрятанную окровавленную одежду, в которой он был в момент убийства. Вещественные доказательства были изъяты следователями.

В настоящее время следствие намерено избрать задержанным меру пресечения в виде заключения под стражу. Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств и мотива совершенного преступления, назначены необходимые криминалистические, биологические и судебно-медицинские экспертизы, устанавливаются причины и условия, способствовавшие совершению особо тяжкого преступления несовершеннолетними. Расследование продолжается.