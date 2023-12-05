Задержан подозреваемый в убийстве ребёнка в Туле

По подозрению в убийстве годовалого ребёнка в Туле задержан отец, сообщает РЕН ТВ, ссылаясь на пресс-службу регионального УМВД.

Мужчину задержали в поле на расстоянии двух километров от места преступления.

По информации телеграм-канала SHOT, задержанный — 38-летний биологический отец мальчика. У мужчины диагностировано серьёзное психическое заболевание.

Женщина привезла малыша в квартиру к бабушке и дедушке в посёлке Молодёжный, где в это время находился отец мальчика. Взрослые оставили мужчину наедине с ребёнком.

Через некоторое время Андрей позвонил матери и сказал: «Мелкий обкакался, что делать?». В 3 часа дня его видели выбегающим из подъезда, передаёт телеграм-канал 112.

Тело малыша обнаружил дедушка, пришедший с работы в половине шестого. Родной отец нанёс ему несколько ударов ножом в живот.

Подозреваемого задержали в поле в 2 километрах от места убийства. Есть информация о попытке суицида.

Следственными органами СК России по Тульской области возбуждено уголовное дело по факту смерти ребенка по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст.105 УК РФ (убийство малолетнего).