Задержан подозреваемый в убийстве подростка под Красноярском

37-летнего местного жителя задержали в Богучанском районе по подозрению в убийстве 17-летнего подростка. Об этом пишет Лента.ру со ссылкой на официального представителя управления СК по региону Юлию Арбузову.

Сейчас подозреваемого допрашивают. Он утверждает, что не помнит, как зарезал подростка. По факту убийства возбудили уголовное дело.

СКР сообщает, что 15 июня в торговом центре села Чунояр произошёл конфликт мужчины и 17-летнего юноши, который перерос в драку. Подозреваемый забежал в соседний магазин, купил нож, вернулся и нанёс подростку несколько ударов в грудь. Очевидцы вызвали скорую помощь, но пострадавший позже скончался в больнице.

Источник в правоохранительных органах сообщил Ленте.ру, что пьяный мужчина зашёл за спиртным в магазин к сожительнице, которая там работала. Юноша собирался оплатить на кассе газировку. Между ним и мужчиной возник спор, перешедший в смертельную драку на улице. Отмечается, что подозреваемый ранее был судим за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.