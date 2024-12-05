В городе Сарове Нижегородской области произошло преступление, потрясшее жителей региона. В одной из квартир дома на проспекте Ленина были обнаружены тела 78-летнего мужчины с ножевыми ранениями и 77-летней женщины, у которой была отчленена голова.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по пункту «а» части 2 статьи 105 УК РФ (убийство двух и более лиц). Об этом сообщила пресс-служба регионального следственного управления СК РФ.

В результате оперативно-следственных мероприятий подозреваемый в убийстве 29-летний житель Сарова задержан. Его проверяют на причастность к этому жестокому преступлению. Следователи Следственного комитета (СК) России совместно с оперативниками регионального управления МВД и МУ МВД ЗАТО Саров проводят расследование.

На месте происшествия работают опытные следователи, криминалисты и эксперты Приволжского филиала СЭЦ СК России. Проводится тщательный осмотр квартиры, сбор улик и вещественных доказательств.

Назначены судебно-медицинские и другие экспертизы. Допрашиваются свидетели и уточняются обстоятельства, которые могли предшествовать преступлению.

Следствие сосредоточено на установлении мотивов и реконструкции хода событий.