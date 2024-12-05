Четверг, 5 декабря, 2024
На главнуюНовостиНовости мира

Задержан подозреваемый в убийстве пенсионеров в Сарове

Дата публикации

Алексей Самохин

В городе Сарове Нижегородской области произошло преступление, потрясшее жителей региона. В одной из квартир дома на проспекте Ленина были обнаружены тела 78-летнего мужчины с ножевыми ранениями и 77-летней женщины, у которой была отчленена голова.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по пункту «а» части 2 статьи 105 УК РФ (убийство двух и более лиц). Об этом сообщила пресс-служба регионального следственного управления СК РФ.

В результате оперативно-следственных мероприятий подозреваемый в убийстве 29-летний житель Сарова задержан. Его проверяют на причастность к этому жестокому преступлению. Следователи Следственного комитета (СК) России совместно с оперативниками регионального управления МВД и МУ МВД ЗАТО Саров проводят расследование.

На месте происшествия работают опытные следователи, криминалисты и эксперты Приволжского филиала СЭЦ СК России. Проводится тщательный осмотр квартиры, сбор улик и вещественных доказательств.

Назначены судебно-медицинские и другие экспертизы. Допрашиваются свидетели и уточняются обстоятельства, которые могли предшествовать преступлению.

Следствие сосредоточено на установлении мотивов и реконструкции хода событий.

Новости рубрики
Новости мира

Врачи из Уфы рассказали, при каких симптомах курильщикам нужно бежать к врачу

Курение наносит вред всем системам организма, включая печень.
Новости мира

Бытовая техника в России подорожает дважды

Ожидается, что техника в декабре подорожает на 10%, а в январе 2025 года ещё на 15%.
Новости мира

На горнолыжном курорте ребенок выпал из кабины подъемника

По информации очевидцев, инструктор преждевременно открыла колпак и защитную рамку подъемника.