Суббота, 30 декабря, 2023
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Задержан подозреваемый в убийстве отца журналиста Владимира Легойды

7info
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Следственный комитет России сообщил о задержании в Московской области подозреваемого в убийстве 90-летнего отца журналиста Владимира Легойды.

По данным ведомства, труп мужчины найден 29 декабря на обочине автомобильной дороги в Ленинском городском округе. Пожилой человек скончался от множественных колото-резанных ран.

Подозреваемому в убийстве 25 лет. По предварительной информации, мужчина напал на пенсионера из-за денег.

— После убийства он похитил у пенсионера 100 тысяч рублей, а тело мужчины оставил у обочины неподалеку от СНТ Мещерино-Чурилково, — говорится в сообщении СК РФ.

Часть денег оперативники нашли на съёмной квартире задержанного.

Мужчина признался в убийстве.

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