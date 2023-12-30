Задержан подозреваемый в убийстве отца журналиста Владимира Легойды

Следственный комитет России сообщил о задержании в Московской области подозреваемого в убийстве 90-летнего отца журналиста Владимира Легойды.
По данным ведомства, труп мужчины найден 29 декабря на обочине автомобильной дороги в Ленинском городском округе. Пожилой человек скончался от множественных колото-резанных ран.
Подозреваемому в убийстве 25 лет. По предварительной информации, мужчина напал на пенсионера из-за денег.
Часть денег оперативники нашли на съёмной квартире задержанного.
Мужчина признался в убийстве.